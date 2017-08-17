«Мнение»: Функции госконтроля пронизывают практически все аспекты жизни простого человека
Рубрика «Мнение»: Михаил Абызов, министр Российской Федерации по вопросам открытости государственных органов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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