Владимир Николаев о снегопаде 17 ноября: Случившееся показало некомпетентность управления

Владимир Николаев, экс-мэр Владивостока (22 июля 2004 года — 20 февраля 2008 года), дал интервью «Вестям: Приморье». В этом отрывке интервью мы приводим мнение Владимира Николаева о прошедшем 17 ноября снегопаде и последствиях стихии.

Владимир Николаев: «Я не летаю на вертолетах, как некоторые. Я хожу пешком по земле, и когда я это все увидел, я сказал: «Ужас!» Тот ужас, который произошел, как бы сказать помягче, — это, конечно, полная некомпетентность в управлении и в управлении процессом. Если посмотреть на ту технику, которая присутствует, на дорогах были вообще единицы. Я вышел где-то часов в 17.00, я ехал в «Олимпиец» подержать наших спортсменов, я километр ехал около часа… понял, что опаздываю и пошел пешком, дошел за 10 минут. Это все печально, город и его жители прошли большие испытания. Простые жители, дети ехали в автобусах по 12 часов, люди приехали домой в 4 утра, кто-то был вынужден снять гостиницу. Это свыше 350 ДТП. Это беда для автомобилистов. Никто не извинился по этому поводу, за все недоработки. У всех бывает такое, но снег не был таким сильным, но в 22.00 он прекратился… Технику я увидел одну, на улице она что-то посыпала. Это все — управление, оно не слабое, оно невменяемое, его не понимают ни жители, ни автомобилисты».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]