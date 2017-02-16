Как осуществить задуманное в преддверии новогодних праздников и при этом сэкономить семейный бюджет? Восточный банк призывает приморцев позаботиться об этом уже сегодня и воспользоваться специальным предложением, которое будет действовать 22 ноября.

До Нового года остается несколько недель. Самое время задуматься, как осуществить свои планы и при этом сэкономить средства? Что необходимо успеть, чтобы новогодние праздники провести в комфорте и достатке — знают специалисты банка «Восточный».

Юлия Балашова, главный менеджер банка «Восточный»: «Одним из лучших подарков многие считают свободное время, ведь гораздо приятнее потратить его на семью, чем на стояние в очередях. Сэкономить его действительно удастся, если уже сейчас позаботиться о необходимых покупках. К тому же, цены в магазинах имеют тенденцию к праздникам только расти».

Известная поговорка «Время не купишь» сегодня актуальна как никогда! Чтобы праздничные дни не превратились в стояние у плиты, важно позаботиться о приобретении незаменимых помощников на кухне. Облегчить приготовление новогодних угощений помогут мультиварки, посудомоечные машины и комбайны. Вот только где взять необходимые деньги на покупку бытовой техники?

Юлия Балашова, главный менеджер банка «Восточный»: «В преддверии праздников, 22 ноября, мы организуем день продаж. День, когда банк работает до последнего клиента. Вы сможете получить кредит по новогодней ставке 9,9%. Такой кредит, если распорядиться деньгами разумно, не только позволит купить все необходимое, но и создаст хорошую «финансовую подушку безопасности» на начало года грядущего».

Чтобы Новый год стал удачным стартом в счастливую жизнь, где исполнятся любые желания, финансовые эксперты призывают обратиться в банк «Восточный», ведь там уже сейчас делают праздничные подарки!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]