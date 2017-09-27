Зима вступает в свои права, это доказал и прошедший снегопад. Жителей края призывают менять не только автомобильную резину, но и утепляться. Сменить старый пуховик на шубу теперь может каждый. Почему?

Хорошая шуба — это не только красивый предмет гардероба, но и гарантия тепла и уюта в зимнюю стужу. Широкий ассортиментный ряд от «Северины» позволяет найти модель, которая подойдет именно вам, по типу внешности и строению фигуры. Представлены и новинки сезона: пальто из стриженной норки с капюшоном из соболя — подойдет любителям классики. А жемчужная норка, комбинированная рысью, придется по вкусу девушкам, которые любят быть в центре внимания.

Илья Ушаков, управляющая магазина меха «Северина»: «Несмотря на то, что на календаре последние дни осени, зима торопится вступить в свои права. И поэтому для тех, кто не успел еще приобрести свой меховой наряд, предлагаем посетить наш магазин. Тем более, до конца ноября действует акция — рассрочка до 3 лет. А также полюбившиеся всем скидки».

Главное преимущество в работе кировских меховщиков — изготовление качественной, стильной, но при этом доступной каждому верхней одежды. Удается это благодаря собственному производству. Примерять и покупать роскошные обновки во Владивостоке можно ежедневно на втором этаже торгового центра «Универсам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]