Рубрика «Мнение»: Александр Авдеев: «В Артеме строится и работает то, что контролируется администрацией»
Рубрика «Мнение»: Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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