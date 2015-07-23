Владимир Николаев: «В работе мэра нужно жить душой и сердцем»
«Вести: Приморье. Интервью» с Владимиром Николаевым, пятым(2004-2007 гг.) мэром Владивостока, руководителем программ социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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