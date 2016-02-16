Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ в Приморье стабильная

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями регистрируется в Приморье ниже уровня эпидемического порога.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидпорога.

«В настоящее время в крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Вирусы гриппа в настоящее время не циркулируют», – сообщила начальник эпидемиологического отдела федеральной санитарной службы Валентина Воронок.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в регионе складывается благоприятная погода, чтобы сделать прививку от гриппа.

«Несмотря на то, что официально прививочная кампания завершена, и все граждане, которым полагалась бесплатная вакцинация ее прошли, есть возможность получить иммунную защиту от гриппа на коммерческой основе. Вакцина в крае для этого имеется», – сказала Валентина Михайловна.

Валентина Воронок отметила, что на прежнем уровне остается и ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями.

«Для этого времени года характерен незначительный рост внебольничными пневмониями. Но подчеркну, эпидемиологический порог по данному типу заболевания не превышен», – отметила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]