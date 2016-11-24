В четверг во Владивостоке снова станет холоднее на 3–5°C

21 ноября Приморский край находился под влиянием гребня антициклона, ядро которого сместилось с Корейского полуострова на Японское море и далее на Японские острова. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в крае наблюдалась солнечная, без осадков погода. Ветер сменил направление на южное, стала поступать тёплая воздушная масса. По сравнению с предыдущим днём потеплело на 5–11 градусов, основной фон максимальных температур составил +2…−5 °C, на северо-востоке было прохладнее, −6…−10 °C. Ночью над северо-восточными провинциями Китая смещался циклон, фронтальные разделы которого подошли к западным границам Приморья, атмосферное давление стало падать, фронтальная облачность накрыла большую часть края. Осадков она не вызвала, но уменьшила ночное выхолаживание, и ночь оказалась теплее предыдущей на 6–13 градусов. Основной фон температур составил −2…−16 °C. Лишь на северо-востоке края под влиянием антициклона наблюдалась малооблачная, без осадков погода, воздух выхолодился до −19…−22 °C. Над акваторией Японского моря смещался ещё один фронтальный раздел, облачность которого накрыла югжные районы Приморья, здесь местами прошёл небольшой снег, выпало 0,2–0,4 мм. Ночью и утром на дорогах наблюдалась гололедица.

Во Владивостоке вчера в первой половине дня было солнечно. После обеда начала уплотняться облачность, посвежел юго-восточный ветер и к вечеру усилился. Максимальная температура составила −1…−2 °C. Ночью облачность накрыла город, в разных районах наблюдался слабый снег. Минимальная температура, −2…−3 °C, отмечалась вечером, а к утру потеплело до +1…+3 °C. На отдельных участках дорог наблюдалась гололедица.

Сегодня, 22 ноября, к вечеру китайский циклон, пройдя над севером Приморья и югом Хабаровского края, сместится в Татарский пролив. Его фронтальные разделы продолжат смещаться над Приморским краем, вызывая местами небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до +1…+6 °C, на северо-востоке прохладнее, до −2…−7 °C. Во Владивостоке сегодня днём переменная облачность, без осадков. Вечером усилится северо-западный ветер, воздух прогреется до +3…+6 °C.

В четверг, 23 ноября, погоду Приморья будет определять тыловая часть циклона, который переместится в Охотское море. Ночью местами сохранится небольшой, на северо-востоке умеренный снег, на побережье сильный ветер. Температурный фон существенно не изменится, на большей части температура воздуха останется в пределах −4…−12 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −20 °C. Днём вторгнется холодная воздушная масса с севера, и фон дневных температур понизится. Столбики термометров покажут +1…−13 °C.

В ближайшие сутки во Владивостоке без осадков, температурный фон понизится на 3–5 градусов: ночью −5…−7 °C, днём −2…−4 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]