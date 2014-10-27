Более 50% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае управляет услугами связи онлайн

В Приморском крае более 50% клиентов компании «Ростелеком» управляет услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн.

Также с помощью ЕЛК клиенты могут:

подключать/отключать услуги, пакеты, опции, менять тарифные планы;

получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту;

оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить услугу автоплатеж;

оплачивать счета сторонних организаций;

просматривать историю платежей и начислений денежных средств;

накапливать и тратить баллы в бонусной программе;

просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.

«Управление услугами через ЕЛК позволяет экономить время. Кроме того, данный сервис доступен круглосуточно, клиент может пользоваться им, когда удобно ему. Также с помощью данного сервиса можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕЛК, необходимо в нем зарегистрироваться. Сделать это просто – перейти по ссылке https://lk.rt.ru или на сайте компании www.rt.ru в разделе «Личный кабинет».

Также клиентам компании доступно мобильное приложение «Мой Ростелеком». Установить его можно на устройства с программным обеспечением Android и iOS. Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]