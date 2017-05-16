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С начала года средства автофиксации выявили свыше 760 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

С начала года средства автофиксации выявили свыше 760 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

С начала года   по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 762 тысячи 267 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 365 млн 814 тыс. 450 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 718 тыс. 103 постановления о наложении штрафа на сумму 313 млн 222 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 43 тыс. 321 постановление на сумму 51 млн 876 тыс. 750 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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