В поселке Ольга водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе девочку-подростка

20 ноября в 19.33 на пульт оперативного дежурного в пункт полиции №16 МОМВД России «Кавалеровский» поступило сообщение от жителя п. Ольга о том, что в районе пешеходного перехода он сбил человека.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД Кавалерово, водитель «Тойоты Ланд Крузер» 1967 года рождения, двигаясь по ул. Ленинской в п. Ольга в районе дома № 27, сбил пешехода – 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в Кавалеровскую ЦРБ.

В настоящий момент устанавливаются подробные обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]