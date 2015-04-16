«Вести: Приморье»: Издевательства в зоопарке. Полиция разбирается в инциденте в селе Борисовка

Посетители уссурийского зоопарка поиздевались над животными. Такие сообщения в социальных сетях опубликовали представители учреждения, а в доказательство предоставили видео. По словам руководства зоопарка, в селе Борисовка четверо мужчин вели себя возмутительно — плевались в животных, пытались попасть в клетку к хищникам и даже оседлали верблюда. Чем закончилась эта история и не пострадали ли звери? Об этом — в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]