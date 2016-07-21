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Незаконную торговлю ликвидировали на улице Русской во Владивостоке

Незаконную торговлю ликвидировали на улице Русской во Владивостоке

Фото: primorsky.ru

Незаконные торговцы уже не первый год не дают горожанам свободно перемещаться по улице Русской во Владивостоке. Прилавки в разы сужают проход. В ситуацию вмешался первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, который поручил в кратчайшие сроки ликвидировать стихийную торговлю на территории от автовокзала до остановки «Багратион».  

Накануне, 21 ноября, состоялся совместный рейд специалистов департамента лицензирования и торговли Приморья и полиции. В ходе рейда составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Демонтировано и вывезено порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась торговля.

Как сообщили в администрации края, совместные рейды сотрудников полиции и административных территориальных управлений теперь станут регулярными. Ряд торговцев уже покинули свои торговые места. Изъятые конструкции вывезены на площадку временного хранения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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