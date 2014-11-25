Анонс на 23 ноября
23 ноября во Владивостоке в 10.00 в дума города (ул. Суханова, 3) пройдет очередное заседание думы.
23 ноября на сайте администрации Приморского края с 12.00 до 13.00 пройдет онлайн-конференция по вопросам занятости населения.
23 ноября во Владивостоке в 10.00 в библиотеке им. Горького откроется выставка «Город профессий из бумаги». В 18.00 здесь будет работать клуб любителей эксклюзивного кино «Зеркало».
23 ноября во Владивостоке в 17.00 в Приморской картинной галерее (ул. Алеутская, 12) пройдет цикл бесед о литературе и искусстве «Зеркала ХХ века».
23 ноября во Владивостоке в 10.00 в конференц-зале ДВО РАН (Светланская, 50) начнутся праздничные мероприятия, посвященные 85-летию академической науки на Дальнем Востоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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