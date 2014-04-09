Ежегодно в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2008 году, привлекая внимание к проблеме ранних родов и необходимости повышения уровня выживаемости младенцев. «День белых лепестков» – так ласково называют его во всем мире, выделяя особенную хрупкость и незащищенность таких малышей.

Это тот редкий случай, когда в детской краевой больнице №1 врачи встречаются со своими бывшими пациентами. Теперь по хорошему поводу. В день недоношенных детей родители с цветами и словами благодарности пришли отметить работу докторов. Именно этим детям в разное время они помогли появиться на свет и окрепнуть. Нашлись те, кто не смог лично присутствовать на событии, но все же отправил видеообращение.

- Спасибо огромное всем докторам, что я родилась… и отдельное спасибо Андрею Владимировичу!

Андрей Христюк, заведующий краевым неонатальным центром, главный внештатный специалист неонатолог: «У нас 78 детей с экстремально низкой массой тела в прошлом году родилось. То есть это, на самом деле, ну, нельзя сказать, что небольшое количество. Все равно это для Приморского края много. И эти дети требуют особых усилий, особых условий выхаживания и особых вложений, что называется».

Выхаживают совсем крох весом от 500 граммов. Палаты специально затемнены, соблюдается тишина и особый температурный режим. Новая центральная станция наблюдения помогает контролировать состояние каждого пациента в отделении. Все данные и оповещения о любых изменениях поступают на монитор сотрудникам сестринского поста, чтобы они могли оперативно оказывать помощь.

Андрей Христюк, заведующий краевым неонатальным центром,главный внештатный специалист неонатолог: «Это аппарат общей гипотермии, который администрация края помогла приобрести в июле этого года. Предназначен он для лечения детей, которые родились в состоянии тяжелой асфиксии. Снижается и смертность, и инвалидность у детей. Причем снижается значимо».

Спасают недоношенных малышей и в перинатальном центре Владивостока. С момента его открытия здесь принято более 8,5 тысяч родов, 15% из них — преждевременные. Жизни тысячам детей здесь также спасает новейшее оборудование. Оно появилось по программе развития здравоохранения Приморья, средства на его приобретение выделены из краевого бюджета. Меры по снижению младенческой смертности и сопровождению беременности являются государственным приоритетом, который озвучил в декабрьском послании президент РФ Владимир Путин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]