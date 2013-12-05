Родилась в Египте, училась на Урале, творит в Приморье. В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка Екатерины Архиповой. Она давно известна в профессиональных кругах как художник со своим стилем и взглядом.

Выставка называется «Состояния». Радости первому снегу, какое бывает только в детстве. Здесь оно в мягкой, почти пушистой акварели. Любование натюрмортом из спелых фруктов и зеленого стекла — маслом на холсте. Обнаженная натура дышит античным теплом и покоем. Зрители застывают перед картинами, погружаясь в чувства и ощущения художника.

Ольга Щукина, искусствовед: «Конечно, мы видим здесь такие аллюзии на Модильяни, Сезана, но это совершенно своя линия. Свой стиль, свой почерк и своя концепция».

Екатерина Архипова живет и работает в Находке. Но самое начало ее биографии удивительно. Она родилась в Египте, в городе Александрия, где ее отец работал в советском торгпредстве. За ним семья ездила по стране — от Урала до Приморья. И все-таки именно на берегу Средиземного моря художница видит знак своей судьбы.

Екатерина Архипова, член Союза художников РФ: «Я родилась не просто так, в городе Александрии. Я родилась еще и в день Екатерины Александрийской, 7 декабря, и даже мои родители об этом не знали. Я сама им об этом рассказала, когда уже стала интересоваться. Когда я уже изучала позже сама себя, свое творчество, через эти параллели нашла себе ответ, почему у меня такая гамма. Я очень люблю охристые, песчаные цвета в сочетании с ультрамариновыми».

Уже взрослая, она увидела Александрию по телевизору, и душа сразу откликнулась на пейзаж цвета папируса. Такие же краски она выбрала для своих работ по библейским мотивам: «Рождество», «Чудесный улов», «Горная трапеза». Творческое развитие художницы особо проявляется в жанре портрета. Узнаются известные личности: Ольга Сумарокова из Центра японской культуры — как таинственная незнакомка. У Екатерины Архиповой немало поклонников, которые не могли пропустить вернисаж.

Александр Белых, зритель: «Не то, что пришел, я приехал из другого города посмотреть на эту выставку. Мне очень нравится ее искусство».

Критики говорят о мощном таланте художницы. Убедиться в этом можно в галерее «Арка», где представлен отчет Екатерины Архиповой за 20 лет творчества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]