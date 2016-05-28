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Пострадавшие от тигра фермеры Приморья получили компенсацию

Пострадавшие от тигра фермеры Приморья получили компенсацию

В Приморье компенсируют ущерб фермерам, понесенный в результате конфликтных ситуаций с амурским тигром. Компенсация происходит в форме «натурального» обмена – животными или кормами.

Как сообщили в администрации Приморского края, в 2017 году от действий хищника пострадали шесть фермеров, четверо из которых уже получили свою компенсацию. В Лазовский район отправились два бычка, еще один – в Артем, и одна телочка – в Уссурийск. "В скором времени ущерб будет компенсирован всем пострадавшим фермерам, если, конечно, сами граждане будут согласны принять компенсацию", – рассказали специалисты.

Процесс компенсации требует времени, ведь каждый из случаев индивидуален. Порой фермеры сами виноваты, что понесли потери, из-за того, что не соблюдали простые правила выпаса скота в ареале тигра и леопарда.

Данную программу реализует Центр «Амурский тигр» совместно с компанией «СОГАЗ». Компенсация происходит в форме «натурального» обмена – в основном непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом с понесенными потерями размере. При этом для возмещения вреда необходимо получить заключение государственных органов о том, что животное действительно стало жертвой тигра, а не другого хищника или человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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