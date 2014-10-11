Приморские поисковики обнаружили документы погибшего стрелка-радиста с бомбардировщика Пе-2, упавшего в болото
В течение двух дней специалисты Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения ООД "Поисковое движение России", практически непрерывно работали в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморья.
Как сообщил командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь, ориентировочно, в 1945 году, из-за пожара на борту и остановившихся двигателей врезался в заболоченное поле и ушёл на глубину более 5 метров пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 9-й Воздушной армии.
Морозный ветер, плотная глина и постоянно поступающая грунтовая вода не помешали бойцам "АвиаПоиска" поднять фрагменты самолёта. На глубине около 3 метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами. При дальнейшем изучении найденных бумаг удалось выяснить фамилию стрелка - Л. Конычев. В тетрадях, пропитанных авиационным бензином, были указаны населённые пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полётов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт, которые находятся на территории Северной Кореи, в августе 1945 года штурмовали советские войска и бомбила наша авиация.
Одним из уникальных предметов из планшета стрелка стала сложенная ежедневная красноармейская газета ОКДВА "Тревога" за 1 мая 1942 года.
В ходе поисковых работ с глубины около 6 метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопчённая обшивка, пулемёты УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты лётчика. Останков лётчика и штурмана обнаружено не было. Характер повреждения центроплана и носовой части говорит о том, что после осушения болота в 1970-е годы предпринимались попытки местного населения извлечь самолёта, в результате чего носовые кабины были выкорчеваны тракторами, вероятнее всего, с останками остальных членов экипажа.
Поисковиками установлены номера обоих двигателей, и теперь в ходе архивной работы предстоит узнать судьбу экипаж и обстоятельства трагедии.
В поисковых работах приняли участие более 60 человек из числа поисковиков, военнослужащих аэродрома "Варфоломеевка", администрации, предпринимателей, волонтёров, и 6 единиц техники.
Такая масштабная и слаженная работа стала возможной, благодаря активной поддержке главы администрации Яковлевского муниципального района Николая Вязовика, главы Варфоломеевского сельского поселения Сергея Мажуги, командования авиационной эскадрилье в Варфоломеевке в лице подполковника Сергей Номоконова и майора Андрея Грицюты. Помощь в организации мероприятия и выделения техники оказали компания "Тайга" в лице Алексей Горохова и компания "Авиалифт Владивосток" в лице Сергея Гуцалюка, помощник военного комиссара Приморского края Борис Нежельский. Большую помощь и поддержку при непосредственно полевых работах оказали офицеры авиационной части Васильев, Юрченко, Богаченко, Шемякин, Соколов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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