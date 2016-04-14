Солянка на квашеной капусте с чугуевскими опятами и оригинальный «Бархатный» сыр — приморские аграрии принялись за обработку урожая, собранного в сентябре—октябре. И к Новому году надеются самостоятельно накормить земляков особыми деликатесами. К тому же и по ГОСТу.

Легкая капустная кислинка, пряности, рыжие опята и зеленый горошек — овоще-грибную солянку вкусно обжаривают на местном соевом масле, сдабривают местным же луком. Анна Касьяник, здешний технолог, несет главную книгу цеха — «Сборник инструкций по производству консервов» 1976-го года. Еще и не родилась тогда.

Анна Касьяник, технолог консервного цеха с. Чугуевка: «Здесь наше все…И как овощи выглядеть должны, кабачки, к примеру, — недозрелые, со светло-желтыми семенами, сорта — грибоедовский, одесский».

Пройтись, банки пересчитать — огуречные готовят к отправке в Магадан, на Чукотку, на Сахалин. Массово отдавали бы все и в приморские магазины, да странное дело — местные сети не берут. Зато японцам наше все нравится.

Галина Голубева, директор консервного цеха с. Чугуевка: «Приезжали к нам японцы по вопросу папоротника, а мы как раз баклажаны готовили. Сразу они среагировали, давайте, говорят, и нам баклажаны поставлять».

Из кооперации вышел этот цех. На краевые средства реконструирован, оборудован первым автоклавом. А со временем Галина Голубева и ее девчонки заработали еще на три аппарата. 90 тонн овощей обрабатывают за год.

Мушка — чемпионка всей Казанки. И экстерьером хороша, и высокопродуктивна.

Ольга Катренко, «Потому в рационе у нее не только тыква и сено, но и картошка. Держи, Мушка! Капризит...»

До 30 литров в сутки дают лучшие коровы Ивана Полуэктова. Под молоко глава крестьянско-фермерского хозяйства оборудовал специальный пункт. Здесь варят творог, ставят молодые и экспериментируют с твердыми сырами. Вот, проверяет пармезан, свой, «Бархатный» — по названию хозяйства. Конкуренция итальянскому.

Иван Полуэктов, глава КФХ «Бархатное»: «Их мастера говорят, такой же и не сделаете. У вас трава не та, солнце не такое и коровы».

Те, не те, а сыр получается. Этот зреет полгода. И окончательное решение о запуске «Бархатного» пармезана в массовое производство фермеры примут к началу декабря. А с первой партией точно к новогоднему столу поспеют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]