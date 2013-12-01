Сильные осенние заморозки пришлись по вкусу любителям подледного лова. В тихие бухты Владивостока уже закинули свои удочки десятки рыбаков. Спасатели сейчас тоже готовятся добыть из студеной воды СВОЙ ежегодный улов — он состоит их тех, кто пренебрег правилами безопасности на совсем свежем льду.

Зима еще не вступила в свои права, а поклонники подледной рыбалки уже обосновались в тихой заводи Русского острова, во Владивостоке. Энтузиасты пробуют на прочность перволедье, ищут хороший клев. Сергей Панюшкин — один из тех, кто держит в руках удочку с детства, и ни за что не упустит возможность заняться любимым делом. Сюда пришел ловить корюшку на блесну.

- Вот разные там: красный, белый… Рыба капризна — как женщина.

- Поделитесь с телезрителями нашими, как добиться хорошего улова, найти хорошее место и при этом остаться сухим и в безопасности?

- Ну, по «сухим и в безопасности» — просто надо без фанатизма. Маленечко надо голову включать, когда на лед идешь, вот и все. Ну, а по рыбе — только терпение труд.

Свое трудолюбие владивостокские рыбаки доказывают на практике — многие сидят у своих лунок целый день. А вот терпения кое-кому не хватает. В первые дни после заморозков только в этой бухте несколько человек искупались в студеной воде. Глубина не велика — помогли товарищи. Остальные не боятся подмочить репутацию перед коллегами — улов оправдывает риск. Местные считают, что лед окреп.

- Ждешь эту рыбалку целый год. И, наконец, он встает.

- Хороший у вас улов на самом деле.

- Уже и клев начался, а подходят — отвлекают.

- Все, я ухожу...

Рыбаки спокойны, а вот приморские спасатели уже готовятся к очередному подледному сезону. Каждый год специалистам приходится выплывать на помощь неосторожным любителям зимнего лова. И если на Русском не глубоко, то, к примеру, Амурский залив таит в себе смертельную опасность. Сотрудники краевой службы спасения наглядно демонстрируют нам, что спасение утопающего — задача выполнимая. В том числе силами рук самого утопающего.

Александр Герасименко, спасатель Приморской краевой поисково-спасательной службы: «У нас вот существуют такие штуки — называются «спасалки» — они вот сами из дерева состоят, и в них железные колья. Получается, когда ты провалился и скользко вокруг — не можешь руками выбраться — их просто втыкаешь и вот таким вот способом выбираешься по льду».

Еще несколько советов от профессионалов: не ходить на зимнюю рыбалку в одиночестве, взять с собой моток прочного шнура, бур лучше сразу разложить и нести перед собой — это поможет не погрузиться с головой в полынью. Также сохранить жизнь поможет простая математика: лед толщиной свыше пяти сантиметров — как сейчас — должен выдержать рыбака весом 50-60 килограммов. Чуть тоньше или чуть тяжелее — и холодного купания не избежать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]