Особый противопожарный режим отменён в Приморье
В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории лесного фонда региона особый противопожарный режим в Приморье отменён. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 22 ноября, первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.
Как сообщили в администрации Приморья, в крае установился низки класс пожарной опасности леса. Термоточек, из которых могут возникнуть пожары, нет», – уточнили в ведомстве.
Особый противопожарный режим был введён по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.
В Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах, а также в Дальнегорском городском округе также был введён режим ЧС муниципального уровня.
Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний было в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.
За нарушение противопожарных мер в приморских лесах оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.11.2017 Режим ЧС снят во всех районах Приморья
-
13.11.2017 Режим ЧС снят в Дальнегорском городском округе
-
18.10.2017 В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры
-
02.06.2016 Особый противопожарный режим снят в Приморье
-
15.12.2015 В Приморье снят особый противопожарный режим
-
02.12.2015 Особый противопожарный режим отменен в 12 муниципалитетах Приморья
Добавить комментарий