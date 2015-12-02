Особый противопожарный режим отменён в Приморье

В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории лесного фонда региона особый противопожарный режим в Приморье отменён. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 22 ноября, первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Как сообщили в администрации Приморья, в крае установился низки класс пожарной опасности леса. Термоточек, из которых могут возникнуть пожары, нет», – уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим был введён по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.

В Чугуевском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском районах, а также в Дальнегорском городском округе также был введён режим ЧС муниципального уровня.

Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний было в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

За нарушение противопожарных мер в приморских лесах оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]