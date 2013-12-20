В Приморье появится оптово-распределительного центр. Строительство запланировано на март 2018-го. Он станет одним из механизмов решения проблемы сбыта продукции местного производства, а потребитель получит возможность приобретать такие продукты по доступным ценам. А вот с торговцами контрафакта в крае решено усиленно бороться. Участие в одном из рейдов приняла и наша съемочная группа.

Улица Русская — автовокзал, железнодорожная станция «Вторая Речка». Здесь один из крупнейших транспортных узлов Владивостока. В любое время огромный поток горожан. Вот только передвигаться тут не просто, людную улицу облюбовали коммерсанты.

- Конечно, мешают, пройти невозможно, люди толпятся.

- Всё должно быть цивилизовано, нужно всех загонять в бутики, в помещения.

- Это ужасно, кошмар, улицу загадили. Я люблю Владивосток и я буду счастлива, если улица Русская станет красивой, как в советское время.

Практически вся торговля здесь незаконна. Товар без необходимых документов, в основном контрафакт — «Адидас», «Найк» кустарного производства. Нет разрешения на работу у продавцов, некоторые из них и по-русски говорят с трудом.

- Все хотят дешево, почему на дают работать?

Рейд здесь проводится не впервые. Но поймать за руку на этом стихийном рынке не просто.

Мария Ежевская, корреспондент: «Как только на Русской появилась полиция — товар брошен, продавцов не найти. Но закрыты эти точки не надолго. Как только закончится проверка, они, наверняка, вновь откроются».

Не пугает продавцов и наказание. Штраф за торговлю в неположенном месте

от 500 до 2500 рублей. Страшат проверки лишь иностранцев — боятся депортации.

Игорь Равенец, начальник контрольного отдела Департамента лицензирования и торговли: «Ряд торговцев уже покинули, побросали свои торговые места. Сейчас это всё будет погружено на машины, вывезено на арестплощадку, площадку временного хранения. Работа, конечно, будет продолжаться. Но чтобы порядок навести, работу нужно вести на постоянной основе».

Совместные рейды сотрудников полиции и административных территориальных управлений, говорят специалисты, теперь станут регулярными. Именно эта мера позволит Русской достойно встречать гостей города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]