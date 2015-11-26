Вину за "пятничный апокалипсис" во Владивостоке попытались свалить на синоптиков?

Сегодня, 22 ноября, в ходе рабочего совещания первый замглавы губернатора Александр Костенко поинтересовался работой Примгидромета во время снегопада 17 ноября, был ли этот снег спрогнозирован или нет, получала ли администрация города Владивостока информацию, получала ли информацию городская служба ГИБДД, почему не составлялось штормовое предупреждение, каких сюрпризов погоды можно ожидать дальше и т.д. Как сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай в интервью Примпогода.ру, Александр Иванович предложил нам попытаться уйти от канонов наставлений и инструкций и попытаться как-то подойти к городу Владивостоку по-особому, учитывая особенности его рельефа.

Между тем, информация о том, что через 10 дней, наряду с похолоданием, на юг края выйдет циклон, с которым будет связан уже не дождь, а снег и гололед была озвучена главным синоптиком края ещё 7 ноября на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Я отметил, что к этому снегу надо готовиться и соответствующим службам и жителям Владивостока, - сообщил Борис Кубай. В официальных прогнозах, составленных 14, 15, 16 и 17 ноября указывалось, что 17 ноября во второй половине дня во Владивостоке ожидается снег, на дорогах гололедица. При этом штормовое предупреждение об опасном явлении не направлялось, поскольку количество снега 20 мм и более за 12 часов и менее не ожидалось. Если бы такое предупреждение было составлено, то оно бы не оправдалось, поскольку выпало всего лишь 6 мм снега.

"Если на любой маломальский сюрприз погоды реагировать не прогнозом, а штормовым предупреждением. И когда их будет много и они не будут оправдываться, доверие к ним быстро девальвируется и в самый ответственный момент настоящему предупреждению уже никто не поверит, и адекватно не среагирует, - отметил Борис Кубай. - Мы исходим из того, что официальный прогноз погоды на сегодняшний день довольно точен, ему можно доверять, а значит и принимать соответствующие решения, сообразуясь с ними".

Горожане, и любые должностные лица знают, что сколько бы во Владивостоке осадков ни выпало — вероятность дорожно-транспортных проблем будет большой. Прислушавшись к прогнозу и приняв решение оставить своё транспортное средство дома, каждый житель города вносит важную лепту в улучшение дорожно-транспортной ситуации, при этом сохраняя свою собственность в целости и сохранности.

Неужели служба ГИБДД Владивостока об ожидаемом снеге ничего не знала? Здесь есть некоторое лукавство. Дело в том, что служба ЕДДС города Владивостока, получавшая прогнозы синоптиков 14 ноября, 15 ноября, 16 ноября,и 17 ноября совершенно точно оперативно распространяла их всем заинтересованным службам города, включая ГИБДД. В этой ситуации, чтобы не знать, что в пятницу, 17 ноября, во второй половине дня в городе пойдет снег, надо очень постараться.

А тем временем очередной активный циклон на подходе к Приморью. По словам Бориса Кубая, в предстоящие субботу и воскресенье, 25–26 ноября существует вероятность прохождения циклона над Японским морем, который может задеть Владивосток. Если это произойдет, в городе снова возможен снег, только на сей раз более сухой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]