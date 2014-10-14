Более 270 миллионов рублей выплачено обладателям регионального материнского капитала

Более 2,8 тысяч семей Приморья обратились в органы соцзащиты за сертификатами на региональный материнский капитал (РМК). Около 1,8 тысяч многодетных родителей уже воспользовались средствами социальной поддержки. На выплаты по сертификатам из краевого бюджета уже израсходовано более 270 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации Приморского края, более двух тысяч семей направили средства региональной выплаты на решение квартирного вопроса: на расширение жилья и ремонтные работы. Остальные – на медицинские, образовательные услуги детям и на иные цели, оговоренные законодательством. На выплаты, в том числе частичные, по сертификатам из краевого бюджета уже израсходовано более 270 миллионов рублей.

Напомним, региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок в Приморье стали выплачивать в 2013 году. За это время его «стоимость» увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей. С 2016 года выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты в 2017 году составил 163 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]