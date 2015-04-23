До нового года разыграют аукцион на строительство объездной трассы Мыс Кунгасный - Нефтеветка

Специалисты администрации города Владивостока завершают подготовку необходимой документации по организации проезда автотранспорта по грунтовой дороге от мыса Кунгасного до Нефтеветки с перспективой выезда на Моргородок. Поручение об этом профильным управлениям дал исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, специалистами уточнен объем работ, решен вопрос финансирования первого этапа. Планируется до нового года разыграть аукцион и определить подрядчика, который проведет комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью. Работы могут быть завершены весной 2018.

Параллельно решается вопрос с рядом ведомств об организации автомобильного переезда через железнодорожные пути в районе нефтебазы и улицы Нефтеветка. На данный момент это остается препятствием для автомобилей, которые могли бы пользоваться данной грунтовой дорогой в качестве альтернативного проезда.

Следующим этапом станет прокладка водопропускных труб, устройство основания дороги из скального грунта, очистка обочин и нарезка кюветов, планировка грунта для отвода поверхностных вод, вывоз мусора и обрезка деревьев.

Напомним, организация проезда планируется на участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а. Проезд позволит автомобилистам, двигающимся из центральной части города выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]