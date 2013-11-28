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Площадка для центра алмазных компетенций готова во Владивостоке

Площадка для центра алмазных компетенций готова во Владивостоке

Фото: Jewellery Mag

Учебный центр по подготовке кадров для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока откроют на базе ДВФУ. Детали реализации проекта обсудили руководитель Центра алмазных технологий и геммологии колледжа предпринимательства №11 города Москвы Алексей Панкратов, руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман Дяблов и директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев по итогам рабочей встречи 21 ноября.

Модель центра по подготовке кадров для алмазной отрасли Дальнего Востока, разработанная Агентством совместно с колледжем предпринимательства №11 и компанией KGK, открывшей в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке алмазов, предполагает два параллельных процесса: обучение специалистов по краткосрочным программам на базе колледжа в Москве и подготовку площадки во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Учебный центр откроют на базе лабораторного корпуса Дальневосточного федерального университета, который обладает всей необходимой материально-технической базой для организации учебного процесса. Как отметил руководитель Центра алмазных технологий и геммологии колледжа № 11 Алексей Панкратов, площадка практически готова, осталось адаптировать ее под специфические требования ограночного процесса.

Параллельно будут лицензироваться новые для дальневосточного региона образовательные программы по специальностям «огранщик алмазов в бриллианты» и «технология обработки алмазов». Преподаватели будущего центра должны будут пройти курсы повышения квалификации в Центре алмазных технологий и геммологии, кроме того, потребуется привлечение опытных технологов с большим стажем работы на производстве.

Созданная база позволит готовить специалистов не только для KGK, но и других инвесторов, планирующих открыть производства в Свободном порту Владивосток. А учебный центр в перспективе может стать не только кузницей кадров, но и импульсом к развитию алмазообрабатывающей отрасли региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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