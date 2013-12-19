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Новогодние подарки от главы Приморья получат более 198 тысяч детей

Новогодние подарки от главы Приморья получат более 198 тысяч детей

Фото: otdedamoroza.ru

Традиционные сладости от главы Приморья в этом году получат 198 506 детей. Из краевого бюджета на эти цели выделено около 50 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации края, это ребята от 3 до 7 лет включительно, учащиеся с первого по четвертый класс общеобразовательных учреждений, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. А также дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья.

В этом году конкурс на поставку конфет выиграл индивидуальный предприниматель из Омска. Новогодний подарок, весом 800 граммов, будет состоять из набора кондитерских изделий.

Сладкие подарки от губернатора доставят в 34 муниципалитета до 20 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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