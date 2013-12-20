Судебные приставы настигли жителя Владивостока на городской ярмарке

Житель Владивостока задолжал за несколько лет по алиментам 374 тысяч рублей — по решению суда он был обязан выплачивать ежемесячно на содержание своего ребенка 6 тысяч 800 рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, по месту регистрации должник не проживал, где он фактически находился не было установлено, поэтому неплательщика объявили в исполнительный розыск.

В ходе проведения розыска специалистам удалось выяснить, что неплательщик неофициально подрабатывает в одном из рыбных павильонов Владивостока. Получив «наводку», судебные приставы по розыску принялись искать неплательщика на рыбных рынках города, однако поиски не принесли результата. Разыскники отправились на городскую сельскохозяйственную ярмарку, на которой традиционно собираются практически все приморские товаропроизводители. Там, в одном из рыбных рядов, и удалось обнаружить должника.

Его доставили в отдел судебных приставов по взысканию алиментов Владивостокского городского округа, где на него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме этого, был наложен арест на мобильный телефон.

Рассмотрев материалы административного правонарушения, суд назначил должнику наказание в виде 30 часов обязательных работ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]