Приморские спасатели проводят мониторинг мест зимней рыбалки

С наступлением периода ледостава приморские спасатели ведут постоянный мониторинг состояния льда на акватории. Особое внимание уделяется местам выхода людей на лёд на зимнюю рыбалку.

Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, такой мониторинг необходим для координации действий спасателей по реагированию на возможные происшествия. Под наблюдением спасателей Приморской поисково-спасательной службы находится акватория всего Амурского залива. Катер на воздушной подушке “Марс” дежурит в районе Моргородка, мыса Федорова и на Русском острове. Также ведутся постоянные тренировки спасателей.

Помимо катера на воздушной подушке «Марс» у приморских спасателей на вооружении - надувные лодки, катамараны, специальные гидрокомбинезоны, различные средства для спасения терпящих бедствие рыбаков, а также машины высокой проходимости.

Специалисты напоминают, что, собираясь на рыбалку, стоит позаботиться о том, чтобы ваши родные и близкие знали, куда вы идете. По одному лучше не ходить на рыбалку, тем более на первый лед. Нелишним будет взять с собой веревку 10-15 метров длиной, прочность которой позволит выдержать вес человека. На одном конце веревки стоит сделать петлю, к другому прикрепить небольшой груз. Это позволит оказать помощь в случае, если кто-то провалится под лед.

Приморские спасатели ещё раз напоминают, что при выходе на лёд необходимо соблюдать определённые правила поведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]