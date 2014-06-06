Владивостокские транспортные полицейские уничтожили 15 кг наркотиков

В печи специализированного предприятия во Владивостоке по 40 приговорам судов и решений органов предварительного расследования сотрудники транспортной полиции уничтожили порядка 15 кг наркотических средств, а именно гашишное масло, марихуана, каннабис и героин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Все уничтоженные наркотики были изъяты сотрудниками транспортной полиции в рамках проведенных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, а также возбужденных уголовных дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]