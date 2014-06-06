Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:05
  0

Владивостокские транспортные полицейские уничтожили 15 кг наркотиков

Владивостокские транспортные полицейские уничтожили 15 кг наркотиков

Фото: дфоут.мвд.рф

В печи специализированного предприятия во Владивостоке по 40 приговорам судов и решений органов предварительного расследования сотрудники транспортной полиции уничтожили  порядка 15 кг наркотических средств, а именно гашишное масло, марихуана, каннабис и героин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Все уничтоженные наркотики были изъяты сотрудниками транспортной полиции в рамках проведенных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, а также возбужденных уголовных дел.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря