«Вести: Приморье»: Сквер Анны Щетининой «уходит в море»

Сквер Анны Щетининой во Владивостоке продолжает медленно сползать в обрыв вместе с видовой площадкой. Первые трещины по косогору пошли еще в 2015-м. Еще через год, после тайфуна «Лайонрок», начали проваливаться гранитные дорожки и перила. Недавно разрушения перешли в угрожающую стадию. Когда же власти возьмутся за ремонт? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]