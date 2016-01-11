«Вести: Приморье»: Сквер Анны Щетининой «уходит в море»
Сквер Анны Щетининой во Владивостоке продолжает медленно сползать в обрыв вместе с видовой площадкой. Первые трещины по косогору пошли еще в 2015-м. Еще через год, после тайфуна «Лайонрок», начали проваливаться гранитные дорожки и перила. Недавно разрушения перешли в угрожающую стадию. Когда же власти возьмутся за ремонт? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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