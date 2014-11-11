Редкое заболевание четырехлетнего жителя Владивостока может привести к тяжелой инвалидности. Исправить врожденную патологию берутся хирурги Медицинского центра ДВФУ. Однако не все современные технологии предусмотрены полисом ОМС. Сейчас за вашей помощью обращаются родители Марка Морозова. Внести свой вклад на его лечение можно отправив SMS со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей.

Непоседа, «попрыгунчик» и «вечный двигатель» - такими эпитетами награждают Марка все, кто с ним знакомится! Четырехлетний малыш находится в постоянном движении, вот почему асимметрию его лица заметит не каждый. Между тем, смещение подбородка, недоразвитие нижней челюсти и правого уха, без хирургического лечения, могут привести к тяжелым последствиям.

Мария Морозова, мама Марка: «Лицо растет, череп растет, а деформация на лице все сильней и сильней видна. Дальше это будет еще тяжелее ребенку говорить и принимать пищу».

Родился Марк на несколько недель раньше срока. Родителей настораживали не только внешние особенности малыша, но и то, что он с трудом проглатывал пищу. Комплексное обследование показало челюстно-лицевая патология повлияла и на развитие органов слуха, так что слышит мальчик лишь одним ушком. Мама, находясь дома по уходу за ребенком, пыталась оформить инвалидность, однако получила отказ. В квоте на дорогостоящую операцию — также было отказано.

Мария Морозова, мама Марка: «Операция — дорогостоящая, потому что Марку нужно вживить специальный аппарат, который нужно заказать в Германии. Он очень дорого стоит плюс сама операция. Квоты на такие операции во Владивостоке не дают».

Челюстно-лицевые хирурги уверены, медлить с операцией нельзя. Это может привести к серьезным осложнениям. Отсутствие своевременной помощи, с возрастом ребенка, грозит ему вторичной деформацией органов. При мысли о том, что сынок может и вовсе лишиться слуха, а его лицо будет все больше искажаться - мама не может сдержать слез. Не унывает только маленький герой нашего сюжета. Именно это не дает маме опустить руки.

Всем, кто не может оставаться в стороне от чужой беды и хочет помочь Марку Морозову стать здоровым, достаточно с любого сотового телефона на номер 5542 отправить SMS со словом «дети». Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Оказать помощь можно и через сайт Русфонд.ру. На операцию и импортные хирургические материалы — понадобится около 400 тысяч рублей.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]