Анонс на 24 ноября

24 ноября во Владивостоке в 11.00 в зале заседаний на 8-м этаже (ул. Светланская, 22, каб. 807). состоится внеочередное расширенное заседание комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности. На повестку будет вынесен вопрос об организации работы органов местного самоуправления, УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, органов исполнительной власти по ликвидации последствий снегопада 17 ноября 2017 года и обеспечению дорожного движения на дорогах Приморского края.

24 ноября в Уссурийске в 15.00 пройдет торжественное вскрытие капсулы с посланием молодежи 70-х годов к современникам, которое пролежало в основании памятника борцам–патриотам Родины 40 лет.

С 24 по 26 ноября в Находке пройдет фестиваль по интеллектуальным играм среди молодежи Приморского края.

С 24 по 26 ноября во Владивостоке пройдет третья спартакиада среди муниципальных служащих. Открытие мероприятие состоится 24 октября в 17.00 во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Соревнования пройдут по таким видам спорта, как пулевая стрельба, волейбол, настольный теннис, дартс, спортивное ориентирование и плавание.

24-26 ноября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Открытые краевые финальные соревнования «Серебряный волан» по бадминтону, этап всероссийских соревнований. Начало в 10.00.

24 ноября — День моржа.

24 ноября — Черная пятница.

24 ноября — Всемирный день отказа от покупок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]