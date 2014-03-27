В Приморье гость после застолья пытался совратить маленькую девочку

Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1983 г.р., который обвиняется в том, что приставал к маленькой девочке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант был в гостях в одном из частных домов с. Чугуевка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, он применил иные действия сексуального характера к проживавшей в этом доме девочке 2013 г.р.

Когда ребенок стал кричать, в комнату забежали родственники девочки (среди которых была и ее бабушка – хозяйка дома), злоумышленник был задержан на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором района в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]