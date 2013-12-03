В краевом центре отметили 90 лет военному образованию на Дальнем Востоке. В 1927 году впервые появилась высшая вневойсковая подготовка командиров запаса Красной Армии. Сейчас эту традицию продолжают специализированные факультеты. Всего же военную подготовку только в университете на Русском проходят более тысячи студентов.

Почти вековой юбилей отмечают торжественно. Ветераны, офицеры, курсанты военных кафедр, все собрались что бы поздравить друг друга со значимой датой. На празднике чествовали преподавателей, которые обучают военным профессиям.

Один из почетных гостей этого события — Владимир Майстер, прослужил на Тихоокеанском флоте 34 года, из них 17 лет посвятил подводной службе. Он поступил в военное училище в 1941 году, через несколько дней после начала войны. Получил образование в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. Капитан первого ранга сейчас - в отставке, ему есть что сказать об изменениях в системе образование военных.

Владимир Майстер, капитан первого ранга в отставке: «Я считаю, что в макаровском училище созданы идеальные условия для того, чтобы получить отличную подготовку. Сейчас великолепно можно подготовить офицера, если только он сам этого хочет».

На Дальнем Востоке есть девять учебных заведений, в которых можно получить военное образование или отучиться в обычных университетах, где есть специализированное направление.

Андрей Батраев, студент военной кафедры: «Военное образование в России очень перспективно, развито. Думаю о том, чтобы потом посвятить свою жизнь военной службе. Во-первых, у меня отец - военный, во-вторых, думаю о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего».

На встрече в честь 90-летия военного образования говорили и о том, что все больше молодых людей хотят связать своё будущее с погонами. По мнению специалистов, все это благодаря гарантиям трудоустройства, полному социальному пакету и военной ипотеке, действующим в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]