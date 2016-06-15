Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:25
  0

Приморским аграриям просубсидировали приобретение сельхозтехники

Приморским аграриям просубсидировали приобретение сельхозтехники

На приобретение техники и оборудования сельхозпроизводителям направили 80 миллионов рублей, - сообщили в администрации края. В рамках краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – от 20 до 50%.

Существует постановление, регламентирующее организации, которые могут на территории Приморского края реализовывать сельскохозяйственную технику с 20%-ной скидкой. В рамках данного постановления приобретено техники на сумму более 868 миллионов рублей. Субсидированная скидка производителям сельскохозяйственной техники составила 207 миллионов рублей.

На сегодня в Приморье работают дилерские центры, которые поставляют в край импортную технику: ООО «Тэйт», ООО «Ист Гейтс ФС» и ООО «Дальагролига».

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что администрация Приморья намерена субсидировать производство сельхозтехники, чтобы ее цена была комфортной для местных аграриев и они использовали именно машины приморской сборки в своих хозяйствах.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря