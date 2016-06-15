Приморским аграриям просубсидировали приобретение сельхозтехники

На приобретение техники и оборудования сельхозпроизводителям направили 80 миллионов рублей, - сообщили в администрации края. В рамках краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – от 20 до 50%.

Существует постановление, регламентирующее организации, которые могут на территории Приморского края реализовывать сельскохозяйственную технику с 20%-ной скидкой. В рамках данного постановления приобретено техники на сумму более 868 миллионов рублей. Субсидированная скидка производителям сельскохозяйственной техники составила 207 миллионов рублей.

На сегодня в Приморье работают дилерские центры, которые поставляют в край импортную технику: ООО «Тэйт», ООО «Ист Гейтс ФС» и ООО «Дальагролига».

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что администрация Приморья намерена субсидировать производство сельхозтехники, чтобы ее цена была комфортной для местных аграриев и они использовали именно машины приморской сборки в своих хозяйствах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]