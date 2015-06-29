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Судно загорелось в порту Ливадия

Судно загорелось в порту Ливадия

Утром 23 ноября в 09.05 в пожарно-спасательную службу Находкинского городского округа поступило сообщение о том, что на причале в порту Ливадия произошло возгорание в трюме сейнер-траулера рефрижераторного типа.

В 09.15 на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению возгорания. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС, внутри судна горели пластмассовые трубы, деревянные перекрытия и электропровода.

В 09.23 пожар был локализован, а в 10. 46 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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