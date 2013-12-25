Во Владивостоке школьник едва не угодил под колеса автомобиля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, это произошло 20 ноября около 18.00 часов около второй гимназии. Трое мальчишек баловались возле дороги между Столетием и Молодежной. Один из ребят неожиданно выскочил на трассу прямо перед автомобилем. К счастью, водитель успел вовремя сделать необходимый маневр и уйти от столкновения. Иначе детская шалость могла обернуться трагедией.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]