Глава УМВД Приморья взял под контроль работу по пресечению нелегальной торговли алкоголем в Черниговском районе

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями подразделений аппарата управления посетил с рабочим визитом Черниговский район, в рамках которого подвел результаты инспекторской проверки отдела внутренних дел и провел встречу с жителями села Дмитриевка.

Главный полицейский Приморья встретился с футбольной командой школы села Дмитриевка. Общаясь с молодыми футболистами, Николай Афанасьев пожелал ребятам спортивных побед, хорошей учебы, быть законопослушными и достойными гражданами своей страны. Ребятам подарили новую футбольную форму и спортивное снаряжение.

Во встрече с гражданами приняли участие председатель Думы Черниговского района Геннадий Никитин, первый заместитель главы района Сергей Климчук, глава Дмитриевского сельского поселения Борис Самойленко и начальник отдела МВД России по Черниговскому району Федор Василенко.

Общаясь с жителями села, глава УМВД обозначил приоритетные направления деятельности органов внутренних дел, подчеркнув, что основными задачами полиции являются обеспечение правопорядка, предупреждение правонарушений и преступлений, профилактическая работа с несовершеннолетними, обеспечение безопасности дорожного движения. Николай Афанасьев довел до сведения присутствующих итоги оперативно-служебной деятельности территориальных органов внутренних дел, сообщив о снижении регистрации заявлений жителей Приморья о преступлениях и правонарушениях, стабилизации ситуации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Он отметил, что большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности совершается в результате бытовых конфликтов, возникших на почве злоупотребления алкоголем.

Жителей района интересовали вопросы организации работы по пресечению фактов нелегальной торговли алкогольной продукцией, состояния улично-дорожной сети (в частности, наличие пешеходных переходов через государственную трассу Владивосток - Хабаровск и состояние обочин сельских дорог), профилактика «пьяной» езды в отдаленных селах района, работа участковых уполномоченных полиции и дежурной части, а также возможность создания оборудованного места для остановки междугородних автобусов на государственной трассе в черте села Дмитриевка.

Глава УМВД потребовал от сотрудников районной полиции реальных результатов в работе по контролю над реализацией спиртосодержащей продукции, в том числе самогона, а также привлечению к ответственности нарушителей антиалкогольного законодательства.

Решение ряда проблем, озвученных на встрече, выходило за пределы компетенции сотрудников органов внутренних дел. На свои вопросы жители Дмитриевки получили ответы и рекомендации.

Николай Афанасьев подчеркнул, что в вопросах предупреждения преступлений и административных правонарушений неоценимую помощь сотрудникам полиции оказывают члены добровольных народных дружин. В этом году при содействии членов ДНД в районе раскрыто 6 преступлений, выявлено и пресечено 236 административных правонарушений.

Созданной в Дмитриевском сельском поселении добровольной народной дружине присвоено имя участкового уполномоченного старшего лейтенанта милиции Виктора Михайлова.

Гражданам, вступившим в ряды добровольных помощников полиции, Николай Афанасьев вручил удостоверения членов ДНД, жилеты и жетоны. Вдове и сыну Виктора Михайлова, слушателю пятого курса Владивостокского филиала Дальневосточного Юридического института МВД России, глава УМВД вручил памятные подарки и цветы. Жители села, принимающие активное участие в жизни района, удостоены благодарственных писем.

Завершилась встреча концертной программой, подготовленной управлением МВД России по Приморскому краю. Участие творческих коллективов приморской полиции создало особое настроение у присутствующих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]