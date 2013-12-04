Минвостокразвития: Приморье — привлекательный для инвесторов регион

На сайте Минвостокразвития России завершился опрос, посвященный наиболее перспективным для инвестирования сферам Дальневосточного Федерального округа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, по результатам опроса большинство его участников (41%) назвали Приморский край наиболее привлекательным регионом для инвесторов. Также в тройке наиболее популярных ответов – Хабаровский край и Амурская область.

На вопрос «Какую отрасль вы считаете наиболее перспективной для инвестирования?» 32% опрошенных назвали туризм. На втором месте – транспорт и логистика (выбрали 18% опрошенных), на третьем – сельское хозяйство (12%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]