Приморский каратист завоевал «бронзу» Спартакиады

Уссурийский каратист Денис Гожин стал бронзовым призером VIII летней Спартакиады учащихся России в Сочи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам были включены в программу Спартакиады впервые. Приморье представлял воспитанник краевой федерации киокусинкай Денис Гожин.

«Денис одержал две победы над титулованными соперниками Амурской и Московской областей. К сожалению, полученные травмы не позволили ему выйти в финал. Итогом выступлений нашего спортсмена стало третье место», – сообщили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]