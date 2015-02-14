Приморский каратист завоевал «бронзу» Спартакиады
Уссурийский каратист Денис Гожин стал бронзовым призером VIII летней Спартакиады учащихся России в Сочи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как отметили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам были включены в программу Спартакиады впервые. Приморье представлял воспитанник краевой федерации киокусинкай Денис Гожин.
«Денис одержал две победы над титулованными соперниками Амурской и Московской областей. К сожалению, полученные травмы не позволили ему выйти в финал. Итогом выступлений нашего спортсмена стало третье место», – сообщили в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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