Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:03
  0

Приморский каратист завоевал «бронзу» Спартакиады

Приморский каратист завоевал «бронзу» Спартакиады

Фото: Администрация ПК

Уссурийский каратист Денис Гожин стал бронзовым призером VIII летней Спартакиады учащихся России в Сочи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в этом году соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам были включены в программу Спартакиады впервые. Приморье представлял воспитанник краевой федерации киокусинкай Денис Гожин.

«Денис одержал две победы над титулованными соперниками Амурской и Московской областей. К сожалению, полученные травмы не позволили ему выйти в финал. Итогом выступлений нашего спортсмена стало третье место», – сообщили в ведомстве.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря