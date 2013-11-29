Проект бюджета Владивостока на 2018 год принят в первом чтении

Проект бюджета Владивостока на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят 23 ноября Думой города Владивостока в первом чтении. С докладом об основных характеристиках бюджета выступила заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова.

Согласно представленному проекту доходная часть бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год составит 12 млрд 021 млн рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов – 8 млрд 628 млн руб., объем межбюджетных трансфертов - 3 млрд 394 млн рублей.

Общий объем доходов в 2018 году прогнозируется на 911,1 млн рублей (на 7%) меньше ожидаемых поступлений в 2017 году - за счёт снижения неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Объем доходов на 2019 год составит 11 млрд 893 млн рублей, на 2020 год - 12 млрд 157 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выполнению запланированного объема доходов бюджета ВГО и получению дополнительных доходов будет способствовать совместная работа администрации города Владивостока с налоговыми и другими государственными органами в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов и межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике.

Объем расходов, запланированных в проекте бюджета на 2018 год, составит 11 млрд 621 млн рублей; на 2019 год - 11 млрд 493 млн рублей, на 2020 - 11 млрд 757 млн рублей.

Впервые, начиная с 2018 года, бюджет города Владивостока формируется с профицитом не менее 400 млн рублей ежегодно, который планируется направлять на уменьшение муниципального долга.

Основной целью бюджетной и налоговой политики города Владивостока является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Владивостокского городского округа. Для этого предусмотрено решение таких задач, как обеспечение источниками финансирования действующих расходных обязательств в первоочередном порядке; рассмотрение новых принимаемых расходных обязательств только при наличии дополнительных источников доходов и после оценки их эффективности; отказ от возведении новых объектов капитального строительства (исключение составляют объекты, строительство которых осуществляется с участием средств других уровней бюджетной системы); недопущение увеличения объема муниципального долга Владивостокского городского округа; расширение практики оптимизации и выявления неэффективных бюджетных расходов.

Кроме того, в условиях острого недостатка бюджетных средств перед муниципальными учреждениями ставится задача развития внебюджетной деятельности.

В сформированном проекте бюджета приоритет получили расходы на социально-культурную сферу (в 2018 году это 58% от общего объема расходов) и на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2018 году - 19% от общего объема расходов). Таким образом, бюджет Владивостока на 2018-2020 года по-прежнему имеет социальную направленность.

Бюджет Владивостокского городского округа сформирован с применением программно-целевого метода. На сегодня утверждено 18 муниципальных программ, среди которых – программы по развитию образования, культуры, содержанию дорог и благоустройству, охране окружающей среды, поддержке предпринимательства и другие. На их реализацию в 2018 году запланировано 8 млрд. 831 млн. рублей, что составляет 76% от общих расходов бюджета.

Положительное заключение на проект бюджета представила и.о. председателя контрольно-счетной палаты города Владивостока Алла Егорова. С содокладом выступил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков.

Большинством голосов депутаты приняли документ в первом чтении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]