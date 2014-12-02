В Артеме чиновница хотела заработать на несчастье после тайфуна

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, в сентябре 2016 года обвиняемая организовала сбор комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа по вопросу введения на территории округа режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. При этом она достоверно знала, что обследование сельскохозяйственных земель 5 предприятий на предмет установления фактов гибели урожая из-за плохой погоды не проводилось — официальных обращений от указанных предприятий не поступало. Однако членам комиссии обвиняемая сообщила недостоверные сведения о якобы проведенных обследованиях полей и гибели урожая. На основании принятого решения о введении на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации вынесено соответствующее постановление. Помимо этого, специалисты составили акты об объемах гибели посевов сельскохозяйственных культур и картофеля, а также суммах причиненного указанным предприятиям ущерба. Соответствующие документы были представлены в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края для последующей передачи в Министерство сельского хозяйства РФ. На основании документов содержащих заведомо ложные сведения департаменту необоснованно выделено свыше 13 млн рублей для перечисления денежных средств на счета якобы пострадавших сельскохозяйственных предприятий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]