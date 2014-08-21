«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Курочкиным: У приморцев должна сформироваться нетерпимость к проявлению коррупции
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Курочкиным, заместителем директора департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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