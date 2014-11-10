Анонс на 25 ноября

25 и 26 ноября в Находке пройдут Дни японской культуры. Открытие фестиваля состоится 25 ноября в 13.30 в многофункциональном комплексе «Находка Мега». На 16.00 в фойе назначено кимоно-шоу. В 17.15 начнется показ киноленты «Никто меня не защитит». Одновременно, в 17.15, в фойе стартует мастер-класс, где все желающие смогут научиться азам оригами. 26 ноября в 10.00 фестиваль продолжится показом фильма «История о самурае-кулинаре: Правдивая история любви». Также на 10.00 запланированы демонстрационные выступления мастеров кендо – традиционного японского фестиваля фехтования на бамбуковых мечах и мастер-классы по оригами. Завершится фестиваль лекцией-демонстрацией кимоно в 12.15. Все мероприятия бесплатны.

25 ноября во Владивостоке в 11.00 в спорткомплексе «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) пройдет Кубок города по ушу.

25 ноября во Владивостоке пройдет международный турнир по современному панкратиону.

25 ноября г. Владивосток, спортзал СОШ № 83 (ул. Анны Щетининой, 34). Общегородские соревнования «Спортивный лабиринт» среди мужчин, женщин, юношей и девушек.

25-26 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Первый этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017-2018 гг.

25-26 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2017-2018 гг.

25-26 ноября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди юношей.

25-26 ноября г. Владивосток, СОШ № 82, 83. Третья Спартакиада г. Владивостока среди муниципальных служащих.

25-26 ноября г. Владивосток, скалодром колледжа ВМТ (ул. Каплунова, 7). Кубок г. Владивостока по скалолазанию.

25-26 ноября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Открытый турнир г. Владивостока по греко-римской и вольной борьбе среди юношей «Кубок у моря».

25-26 ноября пригород г. Владивостока. Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивному туризму, дисциплина горная.

25 ноября — День российского военного миротворца.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]