25 и 26 ноября в Находке пройдут Дни японской культуры, в программе: бесплатные киносеансы, мастер-классы по оригами и кимоно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.

В Находке проведение фестиваля японской культуры стало традицией.

В этом году находкинцы смогут посмотреть художественные фильмы из Страны восходящего солнца, принять участие в мастер-классах, стать участниками лекции о национальной одежде Японии. На все мероприятия вход свободный.

Открытие фестиваля состоится 25 ноября в 13.30 в многофункциональном комплексе «Находка Мега». В кинозале «Иллюзион-Парк» жители Находки увидят фильм «Мамэсиба». На 16.00 в фойе назначено кимоно-шоу. В 17.15 начнется показ киноленты «Никто меня не защитит», которая повествует про одну из сторон японского правосудия. 15-летняя школьница попадает под опеку полицейского, в связи с арестом ее брата по подозрению в убийстве двух девочек, учениц начальной школы. Хотя ее и охраняют от самосуда общественности, она не может найти общий язык с полицейским. Глазами двух главных героев показана уязвимость, одиночество и способность противостоять нетерпимости общества. Произведение режиссера Ёити Кимидзука получило номинацию на приз национальной киноакадемии и приз за лучший дебют на фестивале в Монреале. Одновременно, в 17.15 в фойе стартует мастер-класс, где все желающие смогут научиться азам оригами. В качестве учителей выступят консул по культуре Генерального консульства Японии во Владивостоке и члены его семьи.

26 ноября в 10.00 фестиваль продолжится показом фильма «История о самурае-кулинаре: Правдивая история любви». Историческая драма вышла на экраны в 2013 году. Режиссер картины — Юдзо Асахара. В основе сюжета история о девушке Охару с кулинарным талантом, которая выходит замуж на наследника семьи Фунаки — Ясунобу. Все Фунаки — высококлассные наследственные повара. Кроме Ясунобу. Охару вместе со своей свекровью учит мужа готовить. Также на 10.00 запланированы демонстрационные выступления мастеров кендо – традиционного японского фестиваля фехтования на бамбуковых мечах и мастер-классы по оригами. Завершится фестиваль лекцией-демонстрацией кимоно в 12.15.

Заметим, что проводимые Генконсульством Японии во Владивостоке мероприятия пользуются неизменным интересом находкинцев. Дни японкой культуры, семинары по национальным видам японских искусств, фестивали кино, мастер-классы всегда собирают большое количество зрителей. И это не случайно – Находка является побратимом трех японских городов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]