«Вести: Приморье. Интервью» с Евгением Кимом
«Вести: Приморье. Интервью» с Евгением Кимом, ведущим научным сотрудником центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, кандидат философских наук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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