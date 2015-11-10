Анонс на 26 ноября
26 ноября в Находке продолжаются Дни японской культуры.
26 ноября г. Находка, спорткомплекс (ул. Владивостокская, 45а). Первенство Приморского края по киокусинкай каратэ-до. Открытие 25 ноября в 10.00.
26 ноября — День матери.
26 ноября — Всемирный день информации.
26 ноября — Международный день сапожника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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