Анонс на 26 ноября

26 ноября в Находке продолжаются Дни японской культуры.

26 ноября г. Находка, спорткомплекс (ул. Владивостокская, 45а). Первенство Приморского края по киокусинкай каратэ-до. Открытие 25 ноября в 10.00.

26 ноября — День матери.

26 ноября — Всемирный день информации.

26 ноября — Международный день сапожника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]