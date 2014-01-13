Лесопарковый защитный пояс создадут во Владивостоке

Члены Общественной палаты Приморского края выступили за создание лесопарковой защитной зоны вокруг краевого центра площадью 19,5 тысячи гектаров.

Как сообщили в администрации Приморского края, лесопарковый пояс предлагается создать в границах Садгородского, Седанкинского, Лазурного и Островного лесничеств, которые составляют с территорией города единую экологическую систему. Об этом говорилось на общественных слушаниях, которые провела Общественная палата Приморья в пятницу, 24 ноября.

По мнению общественников, создание лесопаркового пояса вокруг Владивостока будет способствовать улучшению экологической обстановки.

«Данная территория будет защищена от хозяйственного воздействия, и будет использоваться с учётом мнения горожан», – обозначил позицию член регионального штаба Общероссийского национального фронта Юрий Логинов.

При этом Юрий Логинов подчеркнул, что в создаваемой лесной полосе граждане могут отдыхать – в этом плане ограничений не будет.

«Именно для создания условий для комфортного отдыха, защиты лесных насаждений от негативного воздействия и создаётся этот защитный пояс», – подчеркнули эксперты.

Представители Общественной палаты Приморья также отметили необходимость жесткого контроля за вырубкой лесонасаждений и строительства на этих территориях.

Как подчеркнул представитель департамента лесного хозяйства Приморского края, по итогам проведённых общественных слушаний контроль за использованием городских лесов будет усилен со стороны всех заинтересованных уровней власти. «Данные леса должны будут получить статус городских, и уже администрация Владивостока, согласно Лесного кодекса, должно защищать леса от незаконной вырубки и захвата», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте добавили, что лесопарковая зона будет создана в течение полугода. Эксперты отметили, что подобные защитные лесопарковые пояса необходимо создать и в других муниципалитетах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]