Видео жестокого избиения школьника попало в социальные сети

Видео драки между двумя несовершеннолетними парнями попало в социальные сети. На кадрах, снятых в районе стадиона возле школы №79 в поселке Трудовом (станция Угольная), один жестоко избивает другого, а друзья, стоят и подбадривают хулигана. После того, как пострадавший оказался поверженным, вся компания собирается и уходит в сторону школы. Избитый мальчишка еще лежит какое-то время, потом поднимается и следует в том же направлении.

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) Ноя 23 2017 в 8:27 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]