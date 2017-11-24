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Видео жестокого избиения школьника попало в социальные сети
Видео драки между двумя несовершеннолетними парнями попало в социальные сети. На кадрах, снятых в районе стадиона возле школы №79 в поселке Трудовом (станция Угольная), один жестоко избивает другого, а друзья, стоят и подбадривают хулигана. После того, как пострадавший оказался поверженным, вся компания собирается и уходит в сторону школы. Избитый мальчишка еще лежит какое-то время, потом поднимается и следует в том же направлении.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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