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Видео жестокого избиения школьника попало в социальные сети

Видео жестокого избиения школьника попало в социальные сети

Фото: dps.control

Видео драки между двумя несовершеннолетними парнями попало в социальные сети. На кадрах, снятых в районе стадиона возле школы №79 в поселке Трудовом (станция Угольная), один жестоко избивает другого, а друзья, стоят и подбадривают хулигана. После того, как пострадавший оказался поверженным, вся компания собирается и уходит в сторону школы. Избитый мальчишка еще лежит какое-то время, потом поднимается и следует в том же направлении.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • псих / Сегодня, 17:26
    № 1  
     

    вот года 2 назад перестал читать вбросы всяких примпрессов, вестей приморья, вл ру и прочих упырей. Совсем недавно опять внёс в закладки на компе. И что вы думаете? Всё та же лажа как и тогда. Пишуть всякую хню. Бтляь, на видео обычная драка 2ух школьников, и естественно в этой драке есть тот кто сильнее, а фото выложили как будто он лежит а его толпа гасит. Вы ущербные писаки вытащити свои жопы на улицы и попытайтесь добыть реально интересный материалы, а не выкладывать видосы от всякого ущербного социума.

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